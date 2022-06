L’Olympique de Marseille ne serait plus prioritaire pour la venue de Mohamed Ali Cho. Selon Hakim de Lion de l’Atlas, cela clôture également le départ probable de Dieng !

Ces dernières semaines, le nom de Mohamed Ali Cho revenait avec insistance à l’Olympique de Marseille. Le jeune attaque du SCO d’Angers serait dans les petits papiers de Pablo Longoria pour ce mercato d’été.

Bamba Dieng reste à l’OM?

L’international u21 français devrait plutôt s’engager avec la Real Sociedad selon le journal L’Equipe. En plus de ces informations, le journaliste marocain des Lions de l’Atlas, Hakim, explique que cela aurait un impact sur le dossier Bamba Dieng !

Il y a quelques jours, un départ du Sénégalais était d’actualité. Foot Mercato exprimait l’envie de Fribourg de se positionner sur le dossier à hauteur de 15 millions d’euros. D’après le journaliste, la non-venue de Mohamed-Ali Cho fait de Dieng un joueur intransférable, sauf offre exceptionnelle.

🔴avec la signature imminente de Mohamed Ali Cho a la Real Sociedad le dossier Dieng ce clos aussi… Dieng restera a l’OM (sauf offre irrefusable!) — Hakim (@Z_hakos) June 13, 2022

15 millions c’est pas possible — Byllel

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022