Mercato OM : Ali Cho, dossier clos ?

Mohamed-Ali Cho suivi de près par l’OM qui espérait le recruter cet été, va vraisemblablement s’engager avec la Real Sociedad contre un chèque entre 12 et 15 millions d’euros, et un contrat de 5 ans.

L’OM qui avait trouvé un accord avec le SCO d’Angers, peinait à convaincre l’international espoir de rejoindre la cité phocéenne. Dans ce dossier la concurrence est rude tant la liste de clubs intéressés était longue, parmi lesquels on pouvait nommer le RB Salzbourg, Manchester City, l’Eintracht Francfort ou encore le Betis Séville. Mais c’est finalement le dernier 6ème de Liga qui devrait accueillir le très convoité Mohamed-Ali Cho. En effet, c’est le seul club qui a réussi à obtenir un accord à la fois avec Angers et avec le joueur.

à lire aussi : MERCATO : L’OM AVAIT UN ACCORD AVEC LUI… IL VA ÊTRE TRANSFÉRÉ POUR 100M€ BONUS COMPRIS !

Mohamed-Ali Cho a choisi la Real Sociedad ?

Celui qui avait signé son premier contrat pro à 16 ans et a depuis joué 55 matchs dans l’élite, était le profil type recherché par la direction marseillaise. C’est-à-dire un jeune joueur post-formation avec un fort potentiel à l’image des précédentes recrues effectuées par le président Longoria. Alors que le président Marseillais avait entamé des discussions avec l’entourage du joueur depuis avril, il semble aujourd’hui peu probable de le voir signer à l’OM.

Le joueur de 18 ans à la recherche d’un projet sportif adapté à son évolution aurait préféré choisir la Real Sociedad. Un club en Ligue Europa qui tentera de viser plus haut la saison prochaine. Un club où il évoluera normalement en soutien de deux attaquants, où il pourra laisser parler sa technique et son aisance dans les duels. Sauf retournement de situation il signera donc bel et bien en Espagne avant la fin du mois. Selon l’Equipe, « si la date de la visite médicale n’est pas encore calée, l’international Espoirs s’est entendu avec la Real sur l’idée d’un contrat de cinq ans. »

👀 Si l’OM est toujours intéressé par Mohamed Ali Cho, c’est un autre club qui tient la corde ces derniers jours : la Real Sociedad. Le club espagnol s’active en coulisses pour convaincre l’attaquant français de 18 ans de rejoindre la Liga. — RMC Sport (@RMCsport) June 10, 2022

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, le journaliste du journal l’Equipe Mathieu Grégoire avait évoqué le dossier Mohamed Ali Cho. Le jeune attaquant de 18 ans fait bien partie des pistes étudiées par l’Olympique de Marseille.

Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Et maintenant un attaquant de Ligue 1 (estimé à 6M€) ?

« C’est un vrai dossier sur lequel travaille l’OM. C’est un joueur de profondeur qui va vite, très jeune mais inconstant. Il fait un bon début de saison, un gros match contre Lyon après il sort un peu de l’équipe. Il y a aussi un truc qui m’interpelle, c’est qu’il prend deux cartons rouges ce qui montre une maîtrise relative de ses nerfs. Angers l’a beaucoup mis en avant pour faire un gros transfert. Ça reste un joueur à dégrossir. Il ne coûte pas si cher en transfert car il ne lui reste qu’un an de contrat, on parle de 10-12 millions d’euros, mais il a d’énormes exigences en termes de salaire. Ce sont ses parents qui gèrent ça et ils veulent un peu copier ce qu’ont fait les parents de Mbappé. Ils veulent une grosse prime à la signature et un gros salaire. » Mathieu Grégoire (Journaliste L’Equipe) – Source : Football Club de Marseille.