Mercato OM : Le père d’Aubameyang le confirme, il aurait pu signer ailleurs !

Dans un entretien accordé à L’Equipe, le père de Pierre Emerick Aubameyang, Pierre Aubame, a expliqué que son fils avait bien des touches avec d’autres clubs !

En difficulté à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang va tenter de se relancer à l’Olympique de Marseille. L’attaquant âgé de 34 ans a signé il y a quelques jours un contrat de 3 ans après avoir été libéré par les Blues. Ce lundi, le journal L’Equipe a publié une interview de son père qui s’est exprimé sur l’été qu’il a vécu avec son fils.

Il y avait des touches avec l’Arabie saoudite, mais quand l’OM se présente…

Il n’a pas caché que PEA avait des contacts avec d’autres clubs !

« C’est un grand soulagement après l’année galère qu’il a vécue (21 matches, 3 buts avec Chelsea, NDLR). Il y avait des touches avec l’Arabie saoudite, mais quand l’OM se présente… Qui n’a jamais rêvé de jouer dans ce club ? En Afrique, d’autant plus. Je n’arrête pas de recevoir des messages du pays, a expliqué le père de Pierre Emerick Aubameyang à L’Equipe. Ç’a commencé à pousser quand je devais rentrer à l’hôpital, le 6 juillet, pour une opération. Pablo Longoria m’a présenté le projet et il m’a démontré par A plus B que si mon « lascar » venait chez eux, ça allait bien se passer avec un entraîneur (Marcelino) qui le voulait à fond. On s’appelle en vidéo et notre bonjour, c’est son grand sourire. Et direct, je lui fais : “Allez l’OM !” Il éclate de rire : “Ah bon !” “T’es content ou pas ? Tu veux que le fasse avec l’accent ?” (rires). Lui m’a répondu : “Et comment ? Raconte ? Mais le vieux (la manière dont on évoque le père en Afrique), tu rigoles, t’imagines, ça peut être un truc de fou !” Il fallait ensuite régler quelques détails avec Chelsea. Le garçon aime tellement cette ambiance. Comme il me dit : “Tu imagines mon premier but, le boucan ?” Il se projette déjà. Et je lui ai dit que, cette année, je serais là pour hurler au stade. «