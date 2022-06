Mercato OM : Lenglet sur le départ ?

Lenglet fait parti des indésirables du clubs barcelonais et devrait partir, selon Sport Lenglet serait tombé d’accord avec un club dont le nom n’a pas encore filtré.

Lenglet comme plusieurs joueurs barcelonais sont sur le départ et il avait rapidement était associé à l’OM. En effet, le joueur en quête d’un nouveau défi pour se relancer et l’OM en quête d’un (ou plusieurs) défenseur pour compenser le départ de Saliba et le probable départ de Caleta-Car le lien avait vite été effectué. D’autant plus que le joueur connaît bien la Ligue 1 et Jorge Sampaoli qui l’a eu sous ses ordres au FC Séville. Cependant, le salaire du joueur de 6 millions d’euros annuel est un réel frein pour la direction olympienne, toujours dans l’attente de la DNCG.

Lenglet enclin à quitter le FC Barcelone

Le joueur annoncé un temps du côté de l’Olympique de Marseille, ne devrait pas rejoindre la cité phocéenne mais ne restera pas au FC Barcelone non plus. Le Barça en crise financière souhaite faire le tri cet été et récupérer des liquidités. Lenglet ne sera pas conservé, le club lui cherche une porte de sorti vraisemblablement en prêt, la conscient des difficultés du marché. Seule condition du joueur, conserver son salaire, il a fait savoir au club catalan qu’il ferait le maximum pour faciliter un départ.

Le quotidien espagnol Sport, affirme que Lenglet sera l’un des premiers à quitter les Blaugrana, en effet un club aurait fait une offre satisfaisante pour le joueur. Malheureusement, l’identité du club n’a pas été révélé, mais le sera probablement dans les jours à venir. Une chose est sûr, ce ne devrait donc pas être l’OM.