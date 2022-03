Mercato OM : L’entourage de Milik réagit !

« Hier (dimanche), il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance, poursuit l’un de ses représentants. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League. »

🔴 Selon nos informations, les choses sont déjà claires pour Milik : si Sampaoli est encore l’entraîneur marseillais la saison prochaine, il demandera à quitter le club. Le Polonais juge incompréhensif certains de ses choix. — RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2022

Au micro de Prime Vidéo juste après la défaite face à Monaco (0-1), l’attaquant marseillais a répondu aux questions de Thierry Henry sur son match. Le Polonais ne semblait pas pas comprendre la gestion de son coach sur ces derniers matchs :

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible » Arek Milik – Source : Prime Video (06/03/22)