Mercato OM : Les détails financiers de l’offre faite à Kolasinac !

Parti pour rester en fin de saison, Sead Kolasinac devrait finalement s’engager avec l’Atalanta Bergame. Le Bosnien a reçu une offre bien au dessus de ce qu’a proposé l’OM.

Venu d’Arsenal, Sead Kolasinac a mis du temps avant de s’acclimater au jeu marseillais mais a été précieux cette saison. Le Bosnien a clairement été relancé par Igor Tudor avec un rôle de défenseur central dans le trio, sur le côté gauche. Parfois piston, l’ancien joueur de Schalke 04 a vécu des moments difficiles, notamment sa tête ratée face à Tottenham.

2M€ net par saison pour Kolasinac

Parti pour rester et prolonger son aventure à l’OM, le défenseur a finalement fait volte-face en négociant avec un autre club ! L’Atalanta Bergame est entré dans la course ces derniers jours et a raflé la mise avec une offre bien au dessus de ce que l’OM proposait.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria a fait une « belle offre » à ce serial buteur ?

Comme l’explique L’Equipe ce dimanche, le club italien aurait proposé 2 millions d’euros par saison à Kolasinac sur un contrat de 2 ans et 1 an en option. Il devrait s’y engager en début de semaine où il est attendu pour sa visite médicale, détaille le quotidien sportif.

C’est un vrai leader footballistique

« Il est costaud dans sa tronche, souligne Mehmed Bazdarevic, dans la Provence du jour. Ce trait de sa personnalité vient de sa famille que je connais un peu et qui lui a donné une bonne éducation basée sur le respect, la rigueur, la discipline. Kolasinac parle peu, mais c’est un vrai leader footballistique capable d’amener un groupe derrière lui. Il a progressé techniquement et tactiquement, mais il garde une marge de progression intéressante. Il a tout pour grandir plus. Sead va devenir encore plus fort. Il m’a dit qu’il était bien à Marseille. Si les résultats sont là, pourquoi partir ? Il faut qu’il s’installe dans un club. »

Il revient toujours plus fort qu’avant

« Au fond de lui, il doit douter, mais il ne laisse rien transparaître, poursuit Stéphane Gilli. Il a connu des blessures, comme celle des ligaments croisés du genou, des moments difficiles comme cette tête contre Tottenham. Mais il revient toujours plus fort qu’avant. Axial, c’est presque sa position idéale, c’est là où il fait ses meilleurs matches. Depuis qu’il est à l’OM, il dégage sérénité et assurance. C’est un patron, un leader qui encourage ses partenaires quand ça va mal. Il a la confiance de l’entraîneur et ça rejaillit sur ses performances. Malgré sa carapace, ‘Seo’ est un affectif, quelqu’un de bienveillant avec les autres qui essaie de les tirer vers le haut.«