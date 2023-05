Mercato OM : Les dirigeants ne comptent plus sur Payet la saison prochaine !

Sanctionné hier par la commission de discipline, Dimitri Payet disputera son dernier match de la saison face à Lille ce samedi. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, la question de son avenir à l’OM devrait rapidement se poser lors de ce mercato estival.

La commission de discipline a rendu sa décision ce mercredi soir sur le dossier Dimitri Payet. Le capitaine de l’OM a été lourdement sanctionné pour sa gifle lors du match face à Lens. Verdit : trois matchs de suspension fermes plus deux autres avec sursis. Il jouera donc son dernier match de la saison face à Lille ce samedi soir. Son dernier match de sa carrière sous le maillot olympien ? Il est encore trop tôt pour l’affirmer. Ne faisant pas partie des plans d’Igor Tudor, le joueur a vécu une saison particulièrement difficile sur le plan sportif. Le meneur de jeu olympien a rongé son frein sur le banc de touche en étant exemplaire dans son comportement à l’entraînement comme dans le vestiaire.

L’heure du choix pour Payet

Quid de son avenir ? Il ne lui restera plus qu’un an de contrat en juin prochain. Se voit-il revivre une nouvelle saison sans jouer ? A 36 ans il devra faire de toute évidence le choix de quitter Marseille s’il souhaite jouer plus régulièrement. Selon les informations du quotidien la Provence, Payet n’entre plus dans les plans des dirigeants marseillais.

Le réunionnais va donc devoir trancher. Plusieurs options s’offrent à lui : Aller au bout de saison contrat avec l’OM, intégrer le staff comme le permet son contrat ou faire ses valises afin de pouvoir jouer encore une ou plusieurs saisons…

Dans notre émission d’après match sur la chaîne Youtube @footballclubdemarseille notre journaliste Benjamin Courmes avait donné son sentiment sur le match du meneur de jeu olympien face à Angers « L’heure de jeu de Payet est très bonne et ça peut lui laisser des regrets. Dans certains matchs, Tudor aurait pu lui donner plus de temps de jeu, 30 minutes, une mi-temps quand certains joueurs étaient clairement en dedans .. Il trouve qu’il ne rentre pas dans ses principes de jeu mais quand tu le vois faire ce genre de matchs ça donne forcément tort à l’entraîneur olympien. Je ne pense pas qu’il devait être titulaire sur 90% des matchs mais il aurait dû jouer plus. Dès matchs fermés par l’adversaires comme celui là il y en a eu pleins cette saison au vélodrome ».