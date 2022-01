Mercato OM : Les folles exigences de Boubacar Kamara !

La prolongation de Boubacar Kamara ne semble plus d’actualité… Le minot marseillais tenterait de signer dans un club avec un salaire plus que confortable. La presse italienne révèle les exigences du milieu de l’OM !

Plusieurs clubs souhaitent s’attacher les services de Boubacar Kamara qui sera en fin de contrat en juin prochain… L’AS Roma s’est notamment positionné pour récupérer le minot qui serait bien loin d’un accord avec l’OM pour une prolongation.

Le Corriere Dello Sport nous informe que les Romains suivent toujours de près le milieu défensif et espèrent même le récupérer cet hiver. Mais quelque chose les freine : le salaire réclamé. En effet, Kamara souhaiterait toucher 5 millions d’euros par saison… Une somme bien trop élevée pour les Italiens. Des discussions seraient cependant en cours avec Pablo Longoria et le club italien afin de, potentiellement, faire baisser les options d’achats de Pau Lopez et Cengiz Ünder, tous deux anciens joueur de la Roma.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte ce dimanche après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)

Sampaoli se prépare à un départ

De son côté, Jorge Sampaoli se préparerait à toutes les hypothèses dont celle d’un départ dès cet hiver. Le technicien argentin a même révélé en conférence de presse qu’il cherchait des alternatives pour pallier un éventuel départ.

« Boubacar Kamara c’est un joueur qui fait très bien cette fonction de milieu de terrain qui revient dans la défense. Il se positionne très bien quand il faut faire ça. On connaît sa situation, en cas de départ, qui serait dure pour nous. C’est un joueur du club, que l’on connaît bien. On ne peut rien faire concernant cette situation. Quand il est en forme, il donne beaucoup d’équilibre à l’équipe. J’espère qu’on va trouver une solution, j’espère la meilleure pour lui et pour le club et s’il part, on cherchera des alternatives pour le remplacer. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (21/12/2021)