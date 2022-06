Mercato OM : Et maintenant un attaquant de Ligue 1 (estimé à 6M€) ?

Hwang Ui-jo, qui est dans le viseur de l’OM et de Montpellier notamment, veut quitter Bordeaux pour être prêt pour le début de saison. Le joueur de 29 ans a été l’une des seules satisfactions de la très mauvaise saison des Girondins de Bordeaux (20ème de Ligue 1), Hwang Ui-Jo ne devrait donc pas rester chez les Girondins.

Interrogé en conférence de presse sur son avenir, Hwang Ui-Jo, qui est actuellement avec sa sélection, a été clair et souhaite quitter Bordeaux le plus vite possible afin de bien se préparer pour la saison prochaine avec son nouveau club.

« Si j’ai une bonne équipe qui se manifeste, je veux partir le plus tôt possible. Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve. Tout d’abord, j’essaierai de faire de mon mieux lors des 4 matches actuels avec la sélection, puis s’il y a une bonne équipe qui se manifeste, j’aimerais être transféré dès que possible afin d’avoir le temps de m’adapter à cette nouvelle équipe.» Hwang Ui-jo – Source : Conférence de presse (01/06/2022)

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM se positionne sur un milieu du LOSC?

Montpellier aussi intéressé par Hwang Ui-jo ?

Selon certains médias, plusieurs clubs de Ligue 1 sont déjà sur le coup, notamment Montpellier, qui chercherait des renforts dans le secteur offensif. Intéressé lors des deux précédents mercatos, l’OM est également attentif au dossier.

Hwang Ui-jo est un joueur ambidextre, rapide et polyvalent puisqu’il peut jouer dans l’axe de l’attaque, ou sur un côté. Auteur de 11 buts et 2 passes décisives, l’international sud-coréen pourrait être un renfort de choix. Estimé à 12 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant bordelais est aujourd’hui valorisé à 7 millions d’euros. Un montant qui pourrait satisfaire ses courtisans.

Pour le moment muet dans ce dossier, Pablo Longoria pourrait rapidement formuler une première offre qui serait d’un montant avoisinant les 6 millions d’euros. Une offre qui serait la bienvenue pour Bordeaux, relégué en Ligue 2 qui a besoin d’argent rapidement.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ça se confirme pour le départ de Caleta-Car?