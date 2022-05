Mercato OM : Les supporters marseillais sont déçus du choix de Kamara !

C’est désormais officiel, Boubacar Kamara rejoint Aston Villa pour la saison prochaine… Les supporters marseillais ne comprennent pas du tout son choix de rejoindre le club anglais !

Boubacar Kamara a quitté l’Olympique de Marseille en fin de contrat en cette fin de saison. Le minot formé au club quitte totalement libre l’OM pour rejoindre Aston Villa alors que plusieurs médias confirmaient un accord avec l’Atletico Madrid.

L’incompréhension règne chez les supporters marseillais

Alors que l’Olympique de Marseille s’est directement qualifié pour la Ligue des Champions et vise chaque saison le haut de tableau de Ligue 1, Kamara a préféré rejoindre un club qui joue le ventre mou de Premier League et sans compétition européenne la saison prochaine.

Pour beaucoup de supporters marseillais, c’est une énorme déception… Et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, il quitte l’OM totalement libre, sans rapporter d’argent au club… Et forcément, ça ne fait pas plaisir. Dans un second temps, il rejoint un club considéré comme moins huppé que Marseille et avec moins d’ambition… Quitter l’OM pour rejoindre Aston Villa, une décision incompréhensible pour certains qui n’ont pas hésité à le dire sur les réseaux sociaux en réponse au tweet d’officialisation du club anglais.

Terrible. Au-delà de partir libre de son club formateur qui lui a tant donné & à qui il a aussi tant donné: Aston Villa est un choix INCOMPRÉHENSIBLE. On se fait trahir que par les gens qu’on a aimé/respecté: c’est bien une TRAHISON. Bonne chance à lui, il en aura besoin… — DROIT AU BUT (@DROlT_AU_BUT) May 23, 2022

J’ai cru que c’était un compte parodique mais non, c’est officiel.

Il quitte l’OM qualifié en LDC pour aller à Aston Villa club pété du c.. qui a pas joué une coupe d’Europe depuis 1000 ans et qui a finit 14ème cette saison. pic.twitter.com/KbzKpfdTdI — Monkey D. Ashbi (@ashbi38) May 23, 2022

Jouer à l’OM, être capitaine, disputer la LDC avec ton club formateur, vivre près de la mer au soleil, avoir une visibilité pour jouer en bleu, pour finir à birmingham dans le centre de l’Angleterre à jouer le milieu de tableau de PL et être assis à côté de sanson.. expliquez moi — jeremylev (@footmanager2020) May 23, 2022