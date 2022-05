Mercato OM: Deux Lensois priorités de Pablo Longoria !

A peine la saison terminée, Pablo Longoria est d’ores et déjà au travail pour le prochain mercato estival. Le président marseillais aurait ciblé deux joueurs qui ont été excellents du côté de Lens cette saison: Seko Fofana et Jonathan Clauss.

La fin de saison marseillaise s’est terminée en apothéose avec une qualification en Ligue des Champions acquise dans un scénario complètement dingue. Maintenant, place au mercato estival et au recrutement pour pouvoir disputer cette compétition dans les meilleures conditions possibles. On le sait désormais, Pablo Longoria a toujours un coup d’avance. Le président marseillais travaille déjà sur le remplacement de Boubacar Kamara qui quitte le club librement cet été.

Seko Fofana priorité de Pablo Longoria

Avec le départ libre de Boubacar Kamara, Pablo Longoria doit lui trouver un remplaçant. Pour se faire, selon les informations de RMC, le président olympien ne viserait rien d’autre que l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 de la saison, à savoir Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens a réalisé une saison exceptionnelle avec les Sang et Or avec 8 buts et une passe décisive en championnat. Agé de 27 ans, le milieu de terrain ivoirien est estimé à 20 millions d’euros par le site transfermarkt, à deux ans de la fin de son contrat. La concurrence devrait être importante mais l’OM aura les arguments pour persuader le numéro 8 lensois de rejoindre Marseille. En effet, la perspective d’être titulaire dans un effectif qui dispute la Ligue des Champions pourrait faire pencher la balance du côté de Pablo Longoria. Il s’agirait d’une belle progression pour le milieu de terrain lensois. En plus de cela, un des ses coéquipiers actuels pourrait le suivre à Marseille.

Clauss aussi surveillé de près par Longoria ?

Toujours selon les informations de RMC, Pablo Longoria garderait à l’oeil Jonathan Clauss. Le latéral droit international français pourrait venir remplacer un Pol Lirola très décevant cette année sur son couloir droit. Clauss est évalué à 12 millions d’euros par le site transfermarkt. Agé de 29 ans, il vient de découvrir lors de cette saison les joies de la sélection nationale et a réalisé une immense saison en inscrivant 5 buts et en délivrant 11 passes décisives en Ligue 1. Récupérer les deux piliers de l’effectif lensois lors de la saison prochaine serait très certainement une excellente pioche de la part de Pablo Longoria, notamment en vue de la participation olympienne en Ligue des Champions.