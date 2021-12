Mercato OM : Les trois postes que doit renforcer Pablo Longoria cet hiver

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a réclamé à plusieurs reprises des recrues pour l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria va devoir étoffer l’effectif avec quelques recrues dès cet hiver. Voici les trois postes que l’Espagnol pourrait renforcer !

Depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli s’exprime ouvertement sur son envie d’avoir des recrues lors des prochains mercato. Il envoie clairement un message à Pablo Longoria et Frank McCourt : il veut de nouveaux joueurs, plus expérimentés dès cet hiver.

Pablo Longoria pourrait céder aux envies de son coach et lui préparer quelques surprises dès le mois de janvier, date d’ouverture du prochain mercato. Mais sur quels postes le président marseillais devrait se concentrer?

Un défenseur, un latéral gauche pour une défense plus solide?

Déjà en défense, il devra songer à recruter un joueur. Avec le probable départ de Duje Caleta-Car qui a mal vécu son faux départ vers Liverpool, il n’aura plus beaucoup de solutions. Luan Peres et William Saliba ne soufflent pas beaucoup et des remplaçants pour ces deux joueurs pourraient être une bonne idée.

Leonardo Balerdi ne semble plus vraiment faire partie des plans de Jorge Sampaoli. L’Argentin est complètement sorti du onze du coach et n’entre même plus en cours de rencontre. Alvaro a pris sa place dans la hierarchie, au même titre que Caleta-Car.

Un latéral gauche serait également le bienvenu ! Avec comme seul solution Jordan Amavi qui ne donne pas entière satisfaction et qui n’a joué que 3 rencontres depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli ne semble pas vouloir l’intégrer dans son effectif.

Un attaquant pour épauler Dieng et Milik?

Pourtant, le système hybride mis en place par le coach argentin semble nécessiter un joueur à ce poste. Luan Peres s’épuise à faire des allers retours et ne parvient pas à être efficace en défense central et un peu plus haut sur le côté gauche.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La presse espagnole fait une énorme annonce sur le dossier Kamara !

Enfin, un attaquant ne serait pas du luxe pour Sampaoli ! Avec un Bamba Dieng en pleine explosion mais qui peut également jouer sur un côté et Arek Milik qui est très décevant depuis son retour de blessure, il faudrait certainement un troisième numéro 9. A voir ce que Pablo Longoria fera ou pourra faire lors du mercato de janvier 2022. Frank McCourt devra lui donner des moyens afin de renforcer l’effectif du coach argentin.