Mercato OM : L’offre refusée par Longoria pour Kamara cet hiver !

L’Olympique de Marseille n’est toujours pas parvenu à trouver un accord avec Boubacar Kamara pour une prolongation de contrat. A en croire la presse britannique, l’OM aurait refusé une offre de l’Atletico lors du mercato hivernal pour son jeune milieu de terrain.

C’est un feuilleton qui dure depuis plus d’un an maintenant et qui prendra fin dans quelques mois. Le dossier de la prolongation de contrat de Boubacar Kamara est particulièrement délicat pour les dirigeants du club marseillais. le voir partir libre à la fin de la saison au terme de son bail serait un coup dur autant sur le plan sportif que financier. Après des mois et des mois de tractations, c’est pourtant bien la tendance actuellement. L’entourage du joueur ne laisse en tout cas filtrer aucun signe allant dans un autre sens que celui d’un départ.

Lors du dernier mercato hivernal on apprend que l’Olympique de Marseille aurait toutefois refusé une offre pour son milieu de terrain. En effet, selon The Daily Telegraph l’Atletico aurait pris contact avec le club marseillais et aurait formulé une offre de transfert de 6M€ pour Boubacar Kamara. Le président de l’OM Pablo Longoria aurait alors pris la décision de repousser cette offre.

A lire aussi : Le jeune supporters de l’OM agressé par des supporters lyonnais raconte son lynchage

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

Durant le mercato après le refus de Boubacar Kamara de se présenter devant la presse, le président de l’OM Pablo Longoria s’était exprimé sur ce dossier brulant :

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)