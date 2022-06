Mercato OM : L’OM pas assez gourmand pour Dieng ?

Bamba Dieng serait en discussion avec Fribourg et l’OM serait prêt à négocier à partir de 15millions d’euros. Sur le plateau d’ « Apéro Mercato » Bylell ne comprend pas pourquoi la direction marseillaise n’en réclame pas plus.

Extrait de l’émission « Apéro Mercato » où Byllel nous donne son sentiment quant au possible transfert de Bamba Dieng, au vu de son potentiel l’OM ne voit pas assez grand selon lui. Bamba Dieng cette saison c’est 7 buts en 22 matchs de championnat souvent en tant que remplaçant et c’est aussi une victoire en finale de la CAN. Pour rappel il est en contrat jusqu’au 30 juin 2024. D’autant plus que celui qui a reçu le prix du PLUS BEAU BUT de la saison, avait annoncé qu’il souhaitait continuer à Marseille après la remise des prix.

« 15 millions c’est pas possible »- Byllel

Bamba Dieng pourrait néanmoins rejoindre le 6ème du dernier championnat d’Allemagne si l’on en croît les rumeurs. Au vu de son potentiel de nombreux observateurs le verrait plutôt rester à l’OM ou quitter le club pour un montant plus important que les 15 millions qui seraient demandés par le club phocéen.

« Je ne comprends pas, soit il y a un délit de sale gueule, soit y a du racisme parce que c’est un joueur africain et que les joueurs africains sont moins cotés que les joueurs européens. Parce que Etikite là, 35 millions d’euros ou 40 millions d’euros avec les bonus à Newcastle et Bamba Dieng 15 millions d’euros ? Bamba Dieng il gagne la CAN, il es décisif à la CAN, il a une marge de progression importante, il a fait des belles rentrées avec l’OM, il a été décisif avec l’OM cette saison, il est encore maladroit mais il n’a que 22 ans et qu’une saison en ligue 1. En termes de potentiel pour un 9 ce n’est pas 15 millions d’euros ce n’est pas possible. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022