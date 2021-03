Mercato OM : Longoria a tranché pour l’avenir de ce gros flop?

Olivier Ntcham est l’un des flops de ce mercato hivernal… Arrivé dans un contexte particulier, il n’a pas réussi à s’imposer. Pablo Longoria aurait pris une grosse décision concernant son avenir.

Dès son arrivée, Olivier Ntcham a créé des tensions au sein du club. André Villas-Boas a affirmé qu’il souhaitait cesser son activité à l’Olympique de Marseille à cause du recrutement du milieu de terrain venu du Celtic.

La Provence affirmait ce samedi que Pablo Longoria a pris une décision concernant l’avenir d’Olivier Ntcham. Prêté avec option d’achat de 5M€, le milieu de terrain ne devrait pas être conservé. Même son de cloche du côté de l’Écosse où Scottish Sun Sport nous informe que l’OA ne sera pas levée.

