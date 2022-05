Mercato OM : Longoria a une nouvelle cible du côté d’Arsenal !

Après William Saliba, Mattéo Guendouzi et Sead Kolasinac, le président de l’Olympique de Marseille viserait un nouveau joueur d’Arsenal. Il s’agit du jeune espoir anglais Eddie Nketiah (22 ans).

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Pablo Longoria n’a pas n’a pas manqué l’occasion d’expliquer que les relations entre l’Olympique de Marseille et Arsenal étaient très bonnes. Il faut dire que le président de l’OM va désormais tenter de convaincre les dirigeants de gunners dans le dossier William Saliba. « On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidés lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s’il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club… Mais il faut surtout respecter Arsenal », a ainsi déclaré le président olympien.

Lyon aussi sur le coup, mais…

Après William Saliba, Mattéo Guendouzi et Sead Kolasinac, Pablo Longoria aimerait visiblement s’attacher les services d’un nouveau joueur d’Arsenal. Selon les informations du site Foot Mercato, l’OM aurait ainsi tenté une approche pour recruter l’attaquant international Espoirs anglais Eddie Nketiah (17 matches, 16 buts en sélection). Le média révèle par ailleurs que Lyon a également tenté sa chance sur ce dossier.

Auteur d’une très belle fin de saison (5 buts sur les 7 dernières journées de Premier League) l’attaquant des gunners sera un fin de contrat en juin prochain. Arsenal n’a pas abandonné l’idée de pouvoir le convaincre de prolonger son bail mais visiblement Nketiah dispose de belles propositions en Premier League notamment. Il semble ainsi peu probable que l’OM puisse rivaliser, notamment sur le plan salarial.