Mercato OM : Longoria bloque le transfert de Dieng?

L’Olympique de Marseille n’a, pour le moment, pas réussi à récupérer Terem Moffi en provenance de Lorient. RMC affirme que le club bloque pour le moment le départ de Dieng.

Tout serait prêt pour que Bamba Dieng signe son nouveau contrat avec Lorient ! L’international sénégalais est à Lorient depuis ce mercredi et y aurait passé sa visite médicale, avec succès. Cependant, d’après les informations de RMC Sport, l’attaquant n’a toujours pas le feu vert de l’OM.

En effet, dans l’attente de la réussite du dossier Terem Moffi, l’OM ne voulait pas perdre son attaquant si vite. Seulement, RMC explique ce jeudi que les deux dossiers ne seraient plus aussi liés et que les Marseillais vont laisser filer Dieng à Lorient. Le joueur serait d’ailleurs terminés à signer chez les Merlus qui devraient lui offrir un contrat longue durée.

Ça peut être très bien d'avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)