Mercato OM : Longoria compte mettre Payet en concurrence?

L’Olympique de Marseille a recruté de nombreux joueurs cet été et ne compte pas s’arrêter là ! Dimitri Payet, pourtant très en forme dans cette préparation d’avant-saison pourrait lui aussi avoir un concurrent dans les pattes !

Le mercato de l’Olympique de Marseille impressionne en Ligue 1 et en Europe. Ce samedi, les hommes de Jorge Sampaoli ont pondu une très belle prestation lors du retour des supporters au Vélodrome face à Villarreal, dernier vainqueur de l’Europa League.

PAYET A BRILLÉ FACE A VILLARREAL CE SAMEDI

Grâce à un grand Payet, les Marseillais ont gagné leur rencontre sur le score de 2-1. A l ami-temps de ce match, Pablo Longoria a été questionné par Canal +. Le président marseillais a affirmé que le mercato n’était pas encore terminé !

« Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu’il faut encore d’autres joueurs. On a dit qu’on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu’au dernier moment » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)

ALMADA, COUTINHO, ADLI…

S’il n’a pas encore les finances pour continuer son recrutement, il a en tout cas la volonté d’installer de nouvelles concurrences dans l’effectif. Selon les informations du journal L’Equipe, Pablo Longoria aimerait recruter un milieu offensif capable de concurrencer et épauler Dimitri Payet.

Pour le moment à ce poste, seuls Amine Adli et Thiago Almada ont été cités. Le premier a été proche de rejoindre l’AC Milan mais appartient toujours au Toulouse FC. Concernant l’Argentin, plusieurs médias l’envoyaient en MLS à Atlanta. Le joueur souhaiterait cependant évoluer en Europe.

Ces dernières semaines, le nom de Philippe Coutinho a également affolé les réseaux sociaux. Les supporters auraient rêvé voir le Brésilien débarquer à l’OM mais le club a confirmé à plusieurs reprises que cette opération semblait infaisable financièrement parlant.