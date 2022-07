Mercato OM : L’énigme Pedro Ruiz

La date de la reprise de l’entraînement se rapproche et de nombreux joueurs prêtés vont pointer leur bout de leur nez. C’est le cas de Pedro Ruiz Delgado, arrivé l’été dernier en provenance de la réservé du Real Madrid et prêté à Nimegue, l’attaquant espagnol reviendra à Marseille. Opéré du genou cet hiver, il veut rester et s’imposer à l’OM.

La saison de Pedro Ruiz aux Pays-Bas a été un véritable échec. il a seulement joué 70 minutes reparties sur trois matchs pour se blesser et de ne plus jouer. Opéré cet hiver, Ruiz poursuit sa convalescence et espère revenir plus fort et s’imposer à l’OM. Du haut de ses 1m98, l’ancien attaquant du Real Madrid a enchainé trois blessures aux genoux, ce qui pourrait faire douter les dirigeants olympiens quant à sa fiabilité. Alors qu’il devait rester 2 ans aux Pays Bas, ce dernier va-t-il être intégré dans l’effectif olympien ou être prêté dans un autre club ? Avec les rumeurs de départs sur les trois attaquants de l’OM, Milik, Bakambu ou encore Dieng, Ruiz, s’il se remet en forme, peut-il avoir une chance de montrer ses qualités ?

Pedro Luiz conservé ou prêté ?

Sampaoli l’a répété à plusieurs reprises, il souhaitait des joueurs compétitifs et prêts physiquement dans son système qui demande beaucoup d’efforts de placement et de course. A voir ce qu’en pense son successeur qui risque fortement d’être Igor Tudor.

Peu de temps de jeu pour Pedro Ruiz Delgado

Toutefois, tout au long de la saison, Pedro Ruiz Delgado a joué très peu du côté du club néerlandais de Nimègue. S’il bénéficie de peu de temps de jeu, son entraîneur Rogier Meijer avait tenu à rassurer et à clarifier le prêt de deux saisons de l’Espagnol. Au final, il revient à Marseille, et poursuit sa rééducation chez lui à Séville.

« Je ne veux pas dire que l’arrivée de Pedro est une énorme déception. S’il n’avait pas subi cette grave blessure au genou, nous n’aurions jamais pu l’avoir. Bien sûr, nous nous attendions tous à ce qu’il puisse jouer plus souvent, mais il y avait toujours un certain risque. Pedro n’a pas pu jouer au football depuis 18 mois. Ensuite, il faut être réaliste et ne pas penser qu’il sera un joueur clé dans quelques mois. C’est pourquoi nous avons convenu d’une durée de prêt plus longue avec Marseille. La première partie a été malheureuse. » Rogier Meijer – De Gelderlander (10/12/2021)

