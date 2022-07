Mercato OM : Longoria entame des discussions avec Martial ?

En janvier dernier, l’OM s’était déjà renseigné pour un prêt Anthony Martial. Le club marseillais serait revenu à la charge pour ce mercato estival.

Anthony Martial chercherait un club pour se relancer et Manchester United lui chercherait une porte de sortie. L’Olympique de Marseille serait visiblement prêt à l’accueillir. Mais sans faire pour autant des folies… En effet, si l’on en croit les informations du journaliste du média sportif, Lions de l’Atlas, les dirigeants olympiens étudieraient un prêt de l’international français avec une prise en charge importante de son salaire par Manchester United. C’est ce qu’il a révélé sur son compte Twitter, voir ci-dessous

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Mandanda envisage vraiment un départ?

« Anthony Martial est une piste explorée par Longoria. Le board olympien souhaite se faire prêter le joueur avec prise en charge d’une parti (non négligeable) du salaire… les discussions n’en seraient qu’au début. »

🔴Mercato: Anthony Martial est une piste explorée par Longoria. Le board olympien souhaite se faire prêter le joueur avec prise en charge d’une parti (non négligeable) du salaire… les discussions n’en seraient qu’au début. — Hakim (@Z_hakos) June 30, 2022

Un salaire très loin des standards de l’OM

L’ancien monégasque sort d’une saison compliquée avec le FC Séville où il était en prêt depuis janvier (12 matchs pour 1 buts et 1 passe décisive). Manchester United a déjà un secteur offensif très fourni et ne souhaite pas conserver le français. Cependant il manque aujourd’hui de prétendant pour l’accueillir. D’une part son niveau de jeu en-dessous de ce qu’il a pu montrer auparavant, d’autre part ses histoires personnelles qui font plus parler que son football et enfin un salaire bien trop élevé pour la plupart des clubs.

En effet, en janvier l’OM s’était renseigné pour un prêt avant que celui ne se tourne vers le FC Séville. Si aujourd’hui il restait un intérêt du club phocéen pour le français afin de le relancer dans un championnat qu’il connait bien, son salaire sera un frein trop important pour espérer la venue du joueur. Anthony Martial touche environ 280 000 euros par semaine, de quoi refroidir pas mal d’écuries.