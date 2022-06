Mercato OM : Mandanda envisage vraiment un départ?

Annoncé sur le départ vers un autre club de Ligue 1 par plusieurs médias, Steve Mandanda serait bel et bien en pleine réflexion sur son avenir d’après La Provence.

Cette saison aura été éprouvante pour Steve Mandanda. De titulaire indiscutable à remplaçant de luxe de Pau Lopez, l’international français a réussi à récupérer son poste en fin de saison… Mais le débat sur qui doit jouer dans les cages a eu lieu toute l’année.

Mandanda attend un signe de Sampaoli

Plusieurs clubs ont donc commencé à se positionner pour le récupérer. L’OGC Nice ou encore le Stade Rennais auraient coché son nom afin de se renforcer au poste de gardien mais aussi d’apporter de l’expérience et un leadership rare dans leur vestiaire.

D’après les informations de La Provence, Steve Mandanda aurait évoqué la possibilité d’un départ aux joueurs de l’OM avant les vacances… Il attendrait d’abord d’avoir une discussion avec Jorge Sampaoli sur sa place dans l’effectif la saison prochaine. Selon France Bleu, Bruno Genesio aurait entamé des négociations avec le joueur pour le récupérer au Stade Rennais.

Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez — Larqué

Interrogé sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, Jean Michel Larqué estime que Steve Mandanda doit rester à l’Olympique de Marseille. Selon lui, le portier olympien est bien meilleur que Pau Lopez et mérite d’être titulaire à l’OM la saison prochaine.

» Mandanda fera le choix qu’il veut mais Rennes c’est un mauvais choix. Oui c’est un club ambitieux et a besoin d’un gardien mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts. » Jean Michel Larqué – Source : RMC Sport (10/06/2022)