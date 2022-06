Mercato OM : Longoria laisse tomber cette piste offensive (de L1) ?

Hwang Ui-Jo, l’attaquant Sud-Coréen de Bordeaux va assurément quitter son club, s’il était un temps annoncé du côté de l’OM, l’OM ne ferait plus parti des prétendants pour l’accueillir.

Bordeaux est en crise après sa relégation à titre conservatoire en National 3. Le club aquitain est forcé de vendre et compte sur Hwang pour renflouer ses caisses et espérer rester en Ligue 2. L’attaquant, seule éclaircie de la saison bordelaise avec 11 buts et 2 passes décisives, conserve une belle côte en Ligue 1. Nantes, Troyes, Strasbourg ou encore Montpellier se seraient positionner pour le faire venir selon RMC Sport, pas d’OM à l’horizon donc.

L’OM plus dans le coup pour Hwang ?

L’OM plus intéressé ? Longoria avait pourtant obtenu un accord avec le joueur l’année passée après le départ de Dario Benedetto, mais ne serait apparemment plus intéressé.

Les Girondins de Bordeaux espèrent récupérer 8 millions d’euros avec son attaquant mais pourrait se contenter de 5 millions au vu de la situation. Le club entre craintes et espoirs doit vendre pour 20 millions d’euros cet été, pour répondre aux attentes de la DNCG et espérer conserver sa place en Ligue 2.

🔴 Selon les informations de RMC Sport, le FC Nantes, Troyes, Strasbourg et Montpellier se sont positionnés, en France, pour faire venir Hwang Ui-Jo cet été. Bordeaux espère une belle somme pour son attaquant sud-coréen.https://t.co/M71tx3bA86 — RMC Sport (@RMCsport) June 15, 2022

