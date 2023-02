Mercato OM : Longoria pourrait déjà récupérer 10M€ pour cet été !

L’Olympique de Marseille semble déjà anticiper le mercato d’été. D’après les informations de Revelo, le club aurait déjà démarrer des discussions avec le FC Séville pour le transfert permanent de Pape Gueye.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a bien dégraissé son effectif, notamment avec les départs au milieu de terrain de Gerson et Pape Gueye. Le Sénégalais est parti en prêt au FC Séville où il a retrouvé Jorge Sampaoli, son ancien entraîneur à l’OM avant l’arrivée de Tudor.

10 millions d’euros pour le départ de Pape Gueye à Séville?

Seulement, aucune option d’achat n’aurait été intégrée dans le deal pour le prêt du milieu de terrain. D’après les informations du média Revelo, Pape Gueye aurait convaincu la direction andalouse de le conserver. La somme de 10 millions d’euros est évoquée par la presse espagnole.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La concurrence semble trop élevée pour Longoria concernant cette pépite !

Pape Gueye podría ser del Sevilla por 10 millones https://t.co/jTNewVz3NQ — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) February 13, 2023

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).