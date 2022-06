Mercato OM : Longoria prêt à miser plus que la Juventus dans le dossier Muriel ?

Il y a quelques jours apparaissait la rumeur Luis Muriel du côté de l’OM, elle est confirmée aujourd’hui par la Gazzetta dello sport. Mais l’OM pourra-t-il débourser les 15 millions demandé par l’Atalanta ?

A un an du terme de son contrat, l’Atalanta ne compte pas brader son joueur pour autant et en demande pas moins de 15 millions d’euros. La Juventus a aussi ciblé l’attaquant colombien, et à proposer un échange avec le jeune italien Moïse Kean mais le club bergamote a refusé l’offre, le salaire de celui-ci étant trop élevé. L’OM serait prêt à débourser les 15 millions demandés, une offre supérieure à celle de la Juventus. L’OM a donc encore toutes ses chances dans ce dossier malgré la concurrence de la Juventus, mais attend toujours le feu vert de la DNCG avant de réellement se lancer.

Un joueur de valeur sûr en Serie A

On sait que Longoria prospecte souvent en Italie où il a déjà récupéré Milik, Under, Lirola et Pau Lopez et pourrait tenter de faire de même avec Luis Muriel et où les noms de Mertens, Simeone ou encore Joao Pedro on déjà était associé à l’OM depuis le début du mercato. Pour rappel, le joueur de 31 ans sort d’une saison plutôt réussi avec 14 réalisations et 10 passes décisives, en trois saisons avec l’Atalanta il aura inscrit 59 buts, de quoi en faire un joueur de valeur sûr en Serie A. Si l’OM accélère vraiment dans ce dossier, Dieng, Milik ou Bakambu devrait quitter Marseille…