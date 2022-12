Mercato OM : Longoria vise un autre international marocain (pour remplacer Balerdi…)

L’Olympique de Marseille pourrait bien profiter du mercato hivernal pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor. Les dirigeants marseillais auraient notamment ciblé un international marocain au poste de défenseur central.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria veut au moins deux recrues (offensives) ?

Selon les informations du journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri, l’OM se pencherait sur Romain Saiss (32 ans). Le défenseur central gaucher de Besiktas pourrait ainsi palier un départ de Leonardo Balerdi est sur le départ.

🔴 L’OM se penche sur Romain Saiss… le défenseur central gaucher a été identifié par la cellule de recrutement pour cet hiver.

D’autant plus que Balerdi est sur le départ. — Hakim (@Z_hakos) December 22, 2022

Notre confrère Hakim Zhouri nous détaillait le profil et les qualités du joueur en début d’année

Saïss est élégant et assez technique… Ce n’est pas un bourrin !

« Saïss joue défenseur central gauche dans une défense à 3, il sait jouer défenseur central dans une défense à 2 et aussi milieu récupérateur qui est son poste de formation. A Wolverhampton il compte près de 200 match et 15 buts… il arrive en fin de contrat en fin d’année et peut donc s’engager librement ou il veut. Actuellement à la CAN avec le Maroc où il a joué le premier match face au Ghana des frères Ayew où le Maroc dont il est le capitaine a remporté le match sur le score d’1 a 0. C’est à son arrivé en Angleterre qu’il a été reculé dans une défense à 3 et il joue là aussi avec le Maroc. Je pense qu’à 3M€ le club pourrait le laisser partir… d’après mes infos. Excellent jeu de tête une très bonne relance, élégant et assez technique. Ce n’est pas un bourrin il est longiligne un peu à la Luan Pères justement! » Hakim Zhouri – source : FCMarseille (12/01/2022)

A lire aussi : Mercato OM : Longoria bien dans le coup pour cette bonne affaire de janvier ?