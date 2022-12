Mercato OM : Longoria bien dans le coup pour cette bonne affaire de janvier ?

Le milieu de 21 ans Nicolas Raskin semble être la bonne affaire de ce mercato hivernal. Cadre au Standard de Liège avec un but et quatre passes décisives en 17 matchs, le milieu ne manque pas de prétendants…

Natif de Liège, Nicolas Raskin a effectué une belle première partie de saison au Standard et il a récemment manifesté ses envies de départ. Son contrat se termine à la fin de la saison et il refuse de le renouveler.

Les dirigeants du club belge l’ont rétrogradé et il ne jouera plus en équipe première jusqu’à ce qu’il renouvelle son contrat, ce qui est peu probable.

Pablo Longoria a flairé l’opportunité de marché pour l’international belge de moins de 21 ans, mais il devra rivaliser avec d’autres écuries également sur le coup. Selon Mundo Deportivo, Le Barça, Leeds, la Fiorentina ou encore Bruges voudraient profiter de la situation du joueur pour obtenir sa signature.

Lors du mercato estival de 2021, la piste Raskin était déjà sortie parmi les rumeurs de transfert à l’OM. Le journaliste belge Florian Holsbeek avait détaillé les qualités du joueur et son tempérament dans Débat Foot Marseille.

« Raskin est un garçon qui a toujours été international dans les équipes de jeunes avec la Belgique. C’est un milieu de terrain moderne. Si je dois le comparer à un joueur belge, je le comparerais à Steven Defour. Les supporters du Standard de Liège ne seront peut-être pas d’accord mais c’est à peu près le même type de joueur. On ne sait pas si c’est un 8 ou un 6. Il peut évoluer dans les deux positions et peut apporter quelque chose. Il est très accrocheur. Je peux déjà vous dire que si on apprend demain qu’il signe à l’OM, vous allez l’adorer. Il se bat pour le maillot de la première minute à la dernière. C’est vraiment quelqu’un qui donne tout sur le terrain. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

A LIRE AUSSI : OM : Papin rend hommage à un joueur du PSG « il est numéro un partout »