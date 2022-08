Mercato OM : Longoria vise un dernier joueur !

Le mercato estival fermera ses portes mercredi prochain à minuit. D’ici là le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria espère réaliser un dernier transfert dans le sens des arrivées.

Cette semaine, l’OM a officialisé la signature de sa 11e recrue avec Eric Bailly (28 ans). Le président olympien Pablo Longoria dispose encore de quelques jours pour boucler son mercato. Selon les informations du journal l’Equipe, il espère encore recruter un joueur avant mercredi soir. Le dirigeant marseillais vise toujours le milieu offensif de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi (29 ans). Ces derniers jours Marseille espérait pouvoir inclure dans la transaction Cengiz Ünder mais l’opération s’avère complexe car l’international turc n’est pas très chaud pour quitter l’OM.

En ex-filtrant Arkadiusz Milik, dont le prêt avec option d’achat non obligatoire devrait être officialisé aujourd’hui, le club marseillais s’est délesté d’un gros salaire. La marge de manœuvre d’un point de vue financier n’en demeure pas moins assez étroite pour apporter à Tudor un dernier renfort à son équipe.

On doit faire du football avec nos moyens – Longoria

En marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions, le président olympiens a également évoqué l’énorme buzz autour de Ronaldo sur les réseaux sociaux ainsi que le recrutement marseillais.

«C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football.» Pablo Longoria – Source RMC Sport (25/08/2022)