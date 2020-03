Mercato OM: Lopez pisté par un cador anglais ?

Alors que le football est logiquement arrêté lors de cette crise sanitaire, les clubs préparent leur mercato. Tottenham et West Ham auraient un œil du côté de l’OM et plus précisément sur Maxime Lopez…

Selon Daily Star média anglais, Tottenham et West Ham suivraient de près la situation du joueur formé à l’OM. Les dirigeants des deux clubs penseraient que 15 millions d’euros serait suffisant pour s’attacher les services de Maxime Lopez. Le média confirme que Séville est aussi sur les rangs. Le minot n’est plus un titulaire à part entière (17 titularisations sur 28 matches) sous Villas-Boas mais a quand même disputé 146 rencontres de Ligue 1 depuis ses débuts sous Garcia.

J’espère jouer la LDC avec l’OM– Lopez

Maxime Lopez avait évoqué son avenir en novembre dernier sur RMC…

« Je suis à la maison. J’ai envie de prolonger pour m’inscrire encore un peu plus dans la durée. Je suis déjà là depuis pas mal de temps, mais j’ai envie de continuer à vivre des émotions encore plus fortes. Peut-être jouer la Ligue des champions à Marseille, je l’espère. Ce sont des choses comme ça qui font que j’ai envie de rester… Une offre de l’OM ? Rien du tout. Absolument rien. Je préfère être honnête, il n’y a pas de discussion pour l’instant. (…)Peut-être que cet été, malheureusement, je partirai. Je ne sais pas. Ce serait dommage… Je suis quelqu’un d’assez cérébral, je réfléchis énormément. Quand il se passe quelque chose, ça peut rester dans ma tête pendant des mois. C’est une réflexion que j’ai depuis longtemps. J’ai bien évidemment envie de prolonger. On verra! » Maxime Lopez – source : RMC