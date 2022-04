Mercato OM: Lucas Perrin fait une grosse annonce sur son avenir !

Prêté par l’Olympique de Marseille depuis l’été dernier du côté de Strasbourg, Lucas Perrin engrange énormément de temps de jeu cette saison. Le néo-alsacien réalise une très belle saison avec le RCSA et tente toujours d’accrocher une place en coupe d’Europe voire même en Ligue des Champions. Le natif de Marseille se verrait bien rester dans le nord-est de la France la saison prochaine.

Formé à l’Olympique de Marseille, dans le club de sa ville, Lucas Perrin a pris son envol l’été dernier en direction de Strasbourg pour acquérir du temps de jeu. Souvent remplaçant et rarement utilisé par André Villas-Boas et par Jorge Sampaoli ensuite, le minot a eu l’occasion de disputer beaucoup plus de matchs cette saison sous les ordres de Julien Stéphan. En effet, Perrin a pris part à 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a même inscrit un but en Ligue 1. Présent en conférence de presse hier après-midi, le défenseur axial a expliqué très bien se sentir en Alsace et espère y rester la saison prochaine.

« Comme je l’ai dit plusieurs fois, je me sens bien ici. Après, moi, je reste focalisé sur la saison, sur les cinq derniers matchs. Je pense qu’on a de belles choses à vivre. C’est mon agent et le président qui gèrent ça avec l’OM. C’est à eux de se mettre d’accord s’il doit y avoir quelque chose ou pas. Ce ne sont pas mes affaires et je ne reste concentré que sur le foot. Honnêtement, je suis au courant de rien. Moi, je suis bien ici, je me sens bien, il y a une bonne ambiance. Donc oui, j’aimerais bien rester ici. » Lucas Perrin – Source: Conférence de presse (22/04/2022)

Julien Stéphan veut garder Lucas Perrin la saison prochaine !

Entraineur de cette très belle équipe de Strasbourg, Julien Stéphan apprécie beaucoup le profil de Lucas Perrin. Egalement présent en conférence de presse hier après-midi, le coach des Alsaciens a confié vouloir garder le défenseur marseillais le plus longtemps possible. L’achat définitif de Perrin ne devrait pas pauser problème aux Strasbourgeois puisque son option d’achat n’est comprise qu’entre 1M2 et 1M5 d’euros. Au vu des nombreux départs à prévoir en défense la saison prochaine du côté de Marseille (Caleta-Car, Saliba, Kamara), Lucas Perrin aurait pu être intéressant dans la rotation de l’effectif olympien 2022-2023 mais Perrin devrait, sauf surprise, s’engager définitivement avec le RCSA à la fin de la saison.