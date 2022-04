Mercato OM : Arsenal fait grimper le prix de Saliba !

Prêté sans option d’achat par Arsenal, William Saliba impressionne à l’OM cette saison. Si Pablo Longoria aimerait le conserver, les Gunners ont fait grimper son prix…

C’est l’une des satisfactions de l’Olympique de Marseille cette saison. William Saliba est prêté depuis le début de la saison par Arsenal sans option d’achat. À seulement 21 ans, le défenseur central est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli cette saison. Auteur de solides performances et faisant preuve d’une sérénité remarquable à chacune de ses apparitions, William Saliba impressionne cette saison. Il est même parvenu à taper dans l’oeil de Didier Deschamps, qui lui a offert ses deux premières sélections en Équipe de France.

De leur côté, les supporters de l’OM rêveraient de voir rester le défenseur central d’Arsenal la saison prochaine. Toutefois, l’opération semble compliquée à réaliser. En effet, les Gunners sont conscients des bonnes performances qu’il réalise en France et souhaiteraient le conserver la saison prochaine. Seul un chèque important pourrait amener à faire réfléchir le club londonien.

Arsenal veut 42 millions d’euros pour Saliba

En Europe, les performances de William Saliba ne sont pas passées inaperçues. En effet, on apprenait dernièrement que l’Atlético Madrid semblait aussi intéressé par le profil du défenseur central. Toutes ces données sont arrivées sur le bureau des dirigeants d’Arsenal qui semblent avoir pris une décision importante au sujet de son défenseur.

À en croire les informations révélées par The Sun, les Gunners ont pris conscience du potentiel de William Saliba et demanderaient désormais au moins 35 millions de livres soit 42 millions d’euros pour s’en séparer. Reste donc à savoir comment évoluera ce dossier d’ici les prochaines semaines. Pablo Longoria pourrait utiliser l’épanouissement du joueur à Marseille dans les négociations.

Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été — Saliba

Dans l’émission le Vestiaire diffusée sur RMC lundi 11 avril, l’international français a affirmé qu’il se sentait marseillais… Un nouveau message envoyé à Pablo Longoria pour le convaincre de le conserver? Il faudra débourser une grosse somme pour le président olympien…

« Je suis devenu un mec du 13 maintenant. On verra, il y aura des discussions intenses je pense cet été, le foot ça change beaucoup. On sait jamais, il me reste deux mois il faut déjà que je prouve qu’il faut me garder, ça peut vite tourner au vinaigre. Marseille c’est incroyable. C’est pour ça, comme je suis prêté qu’une année, chaque match à domicile je profite comme si c’était le dernier parce que je ne suis pas sûr de retrouver une ambiance comme celle-ci ailleurs, donc j’en profite au cas où je ne revienne pas ici » William Saliba – Source : Le Vestiaire RMC (09/04/22)