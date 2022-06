Mercato OM : Luis Henrique a trouvé un accord ? (A un montant moindre…)

Son départ est attendu depuis quelques semaines et selon le journal italien Tuttomercatoweb, le Torino et Luis Henrique se serait mis d’accord. Une semaine après que les dirigeants marseillais aient rencontré la direction turinoise.

L’ailier brésilien disposait d’autres offres mais aurait donc accepter celle du Torino selon TMW. Luis Henrique qui a eu du mal à s’imposer à l’OM devrait donc se relancer en Italie. La semaine passée déjà, Longoria et Ribalta avait rencontré le directeur sportif du Torino, et s’était mis d’accord sur un prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros. Pour rappel Luis Henrique avait signé à Marseille pour 8 millions en provenance de Botafogo. L’Olympique de Marseille ne détiendrait que 70% de du joueur. Botafogo en aurait conservé 5% tandis que son ancien club Três Passos Atlético Clube en détiendrait toujours 25%. L’OM ne récupérerait donc à peine plus de 4M€ dans l’opération, soir la moitié de la somme investie en 2020 ?

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC