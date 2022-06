Sur tous les fronts depuis le début du mercato, Pablo Longoria met tout en œuvre pour renforcer l’effectif de l’OM mais pas que. En faisant venir Marco Otero en tant que directeur du centre de formation, Longoria souhaite s’appuyer sur des jeunes quitte à les signer très jeunes et de les accompagner en post-formation. Selon L’Equipe, l’OM aurait une option prioritaire sur deux jeunes joueurs sénégalais.





L’OM et le Sénégal sont souvent liés. Énormément de sénégalais sont passés par le club et y ont performé, comme Mamadou Niang, Souleymane Diawara ou bien sûr l’illustre ancien président de l’OM pape Diouf. Diambars est partenaire privilégié de l’OM depuis la signature d’une convention de trois ans fin 2019 et dont Bamba Dieng représente le premier joueur à endosser le maillot olympien, qui a été une belle réussite. L’Olympique de Marseille a d’ores et déjà envoyé deux entraîneurs sur place, l’un en formation, l’autre en post-formation pour accélérer certaines choses, gérer l’évolution des joueurs. Par ailleurs, l’Equipe explique que l’OM possède une option prioritaire sur deux talents du club sénégalais. Le nom du défensur Mikael Ngor Faye a déjà été évoqué à plusieurs reprises…

Invité du FCM il y a deux ans, Charles Kaboré, ancien joueur de l’OM et international burkinabé a déclaré que le club marseillais doit recruter en Afrique. « Il y a beaucoup de talents en Afrique. L’OM est très supporté là-bas. Pour moi ça a été une fierté, un honneur d’être dans ce club. Ça me suit toujours. Je suis le club de loin. J’encourage ce que font les dirigeants. Ils ont eu une bonne idée de s’associer à l’Afrique. Il y a beaucoup de talent. Il faut explorer et amener ces jeunes qui peuvent apporter à l’équipe. L’OM peut dépenser moins en les faisant venir. Je parlais de ça au président. J’espère qu’ils auront de bons joueurs avec du talent » Charles Kaboré – Source : Football Club de Marseille

