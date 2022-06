Mercato OM : Luis Henrique c’est (presque) bouclé !

Luis Henrique au Torino, ce serait fait selon le journaliste italien Alfredo Pedullà ! Après que Longoria et Ribalta aient été aperçu hier en Italie en compagnie de Davide Vagnati, directeur technique du Torino, un accord aurait été trouvé pour le Brésilien.

L’OM lui cherchait une porte de sortie, ce serait chose faite. Luis Henrique devrait donc rejoindre le Torino en prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros, annonce Alfredo Pedullà, journaliste à la Gazetta Dello Sport. L’ancien joueur de Botafogo, recruté 8 millions par l’OM en 2020, n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. En effet, en 49 matchs avec le club phocéen il n’aura marqué qu’un seul but et n’aura délivré que 6 passes décisives. Cette saison, il était rapidement sorti des plans de Jorge Sampaoli et ne s’était contenté que des quelques entrées en jeu. Après ce passage compliqué, le joueur de 20 ans souhaite rebondir et reprendre confiance dans un nouvel environnement, en espérant que sa carrière prenne un nouveau tournant.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC