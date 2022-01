Mercato OM : Mandanda a pris une décision concernant son avenir cet hiver?

Annoncé sur le départ à plusieurs reprises, Steve Mandanda pourrait finalement rester cet hiver… L’Equipe affirme que malgré la situation compliquée, le gardien ne compte pas quitter l’Olympique de Marseille.

La saison 2021/22 sera marquée historiquement par la venue de Pau Lopez… L’Espagnol est très bon dans les cages et a poussé une légende vivante de l’Olympique de Marseille sur le banc : Steve Mandanda. Selon plusieurs médias, l’international français aurait été pisté par des clubs européens.

Mandanda ne veut pas partir

L’Equipe nous explique ce samedi que des clubs français ont bien été intéressés mais ne sont pas passés à l’action comme l’OGC Nice, l’AS Saint-Etienne ou encore l’AS Monaco. Un club turc aurait en revanche insisté avec une approche plus offensive mais la réponse fut catégorique de la part du portier marseillais : il ne veut pas partir !

Le quotidien sportif affirme que pour le moment, sa décision est claire mais la question est tout de même posée pour cet été… Surtout si sa situation ne s’améliore pas. Lui qui n’a joué qu’une poignée de matchs depuis le début de la saison pourrait espérer quitter l’OM par la grande porte… Mais à 36 ans, la vie de famille qu’il mène à Marseille ainsi que la possibilité d’avoir une reconversion pèsent forcément dans la balance.

Fournier ne veut pas de Mandanda

Après les rumeurs envoyant Mandanda à Nice, le directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier, s’est exprimé dans Nice Matin. Il affirme ne pas vouloir que le gardien marseillais vienne rejoindre les Azuréens !

« Cela va trop loin avec Steve, car je le connais très bien et que je le côtoie de manière régulière. Ce n’est pas une bonne idée pour l’OGC Nice. On a deux très bons gardiens, on est assez fourni. » Julien Fournier – Source : Nice Matin

Je veux que Mandanda puisse être heureux, avec nous ou ailleurs

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a précisé qu’il aimerait voir rester son gardien remplaçant, sans pour autant exclure son départ lors de ce mercato hivernal…

« Concernant Steve Mandanda, je veux qu’il reste ici, soit avec nous, joue avec nous. Il a peut-être envie d’être heureux ailleurs. Je veux qu’il puisse être heureux, avec nous ou ailleurs. C’est une référence au club. Je n’aimerais pas qu’il parte. Ce n’est pas moi qui décide. Je ne connais pas la situation, je ne sais pas s’il veut partir. Si c’est le cas, il faudra trouver un concurrent pour Pau Lopez. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/01/2022)