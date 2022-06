Mercato OM : Mandanda écarte un courtisan français ?

Tandis que le directeur sportif rennais annoncé hier un contact entre le Stade Rennais et Steve Mandanda, le média 10Sport révèle que le portier marseillais n’est pas emballé par cette possibilité, son choix se fera entre l’OGC Nice et l’OM.

Mandanda serait en pleine réflexion pour son avenir, à 37 ans il veut encore être sur le terrain et ne souhaite pas se contenter de quelques matchs comme la saison passée. Si la hiérarchie avait semblé claire cette saison où Pau Lopez répondait aux exigences de Sampaoli, en fin de saison c’est Mandanda qui avait réussi à retrouver une place de titulaire. En effet, cette saison le joueur le plus capé de l’histoire de l’OM n’aura pris part qu’à 9 rencontres. Mais le portier marseillais au crépuscule de sa carrière ne veut pas se contenter de si peu et souhaite être numéro un. Ce que Nice et Rennes lui proposent, tout deux à la recherche d’un gardien expérimenté de haut niveau.

Mandanda fera son choix entre Marseille et Nice ?

Comme le révèle 10Sport, Mandanda préfère rester dans le sud dans un environnement qu’il connait bien et qui participe à son équilibre de vie, de quoi éloigner totalement Rennes de l’équation. Depuis plusieurs semaines, Rennes s’efforce de convaincre Mandanda de les rejoindre, où il aurait été en contact avec Bruno Génésio notamment, mais le projet rennais n’a donc pas été retenu par Steve Mandanda. Son choix se fera donc entre Marseille et Nice. Nice où il aura la certitude d’être le gardien numéro un après le départ de Walter Benitez il y a quelques jours, et Marseille son club de toujours avec qui il pourrait rejouer la Ligue des Champions (s’il joue). Et c’est là tout le problème. Si Pau Lopez ne démérite pas son rôle de gardien numéro 1, Mandanda ne veut pas se contenter du second rôle, mais il serait particulier de le voir en couleurs rouges et noirs plutôt qu’en bleu et blanc.