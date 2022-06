Mercato OM : Witsel ne viendrait pas… à cause de la DNCG ?

Sur le plateau de « Débat Foot Marseille », notre invité Pierre Guille et Jean-Charles De Bono reviennent sur le possible échec dans le dossier Axel Witsel en faisant un parallèle à la situation complexe de l’OM, qui attend le feu vert de la DNCG pour pouvoir commencer son mercato.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille » consacré au passage de l’OM devant la DNCG qui se fait attendre, et parallèlement au dossier Axel Witsel, qui aurait finalement choisi de rejoindre l’Atlético Madrid. Alors que comme nous vous l’annoncions, l’OM était en discussions avancées avec l’international belge et avait même un temps d’avance pendant longtemps sur ses concurrents. Mais ces derniers jours la piste Witsel se serait refroidit. À l’heure où on se parle on l’annonce plus proche de l’Atlético Madrid. mais nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau retournement de situation dans ce dossier. Nous en serons plus jeudi lors du passage de l’OM devant la DNCG, passage qui pourra peut-être enfin débloquer des dossiers autant dans le sens des départs que des arrivées.

Pierre Guille, président du mondial La Marseillaise à Pétanque, et Jean-Charles De Bono nous donnent leur ressenti sur la situation du club avec le passage qui se rapproche devant la DNCG et sur le dossier menant à Axel Witsel, libre de tout contrat après son départ du Borussia Dortmund.



« Je pense qu’on aurait pu s’entendre avec lui il y a 15 jours » – De Bono

« La DNCG aurait peut-être bloqué le joueur mais je pense qu’on aurait pu s’entendre avec lui au niveau contrat il y a 15 jours. Après le problème est que s’il OM le contacte avant la DNCG en lui disant qu’il faut qu’il patiente jusqu’au contrôle de la DNCG peut être que le joueur se dira qu’il y a quand même l’Atlético qui est intéressé et qui joue la Ligue des champions, le haut niveau, un club reconnu où il y a des grands joueurs donc pourquoi hésiter… » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

Interrogé par le FCM, Pierre Guille donne son avis sur les qualités d’Axel Witsel et exprime sa déception s’il ne signe pas à l’OM.

Quel dommage, c’était un joueur expérience, un bon joueur qui connaissait le haut niveau. Pour moi, Witsel c’était un gros coup. » Pierre Guille – Source : Football Club de Marseille (20/06/2022)

