Présent en conférence de presse à la veille d’affronter Lens, Gennaro Gattuso et Renan Lodi ont encensé le milieu de l’OM Geoffrey Kondogbia.« Il m’a beaucoup aidé en arrivant ici. C’est comme un frère pour moi. Je ne parle pas encore français, c’était important pour moi qu’il m’aide. Sur le terrain il donne tout. J’ai parlé avec lui avant de signer ici. Il m’a poussé à venir ici », a confié son coéquipier avant d’ajouter: « J’aime son caractère, qui est exceptionnel. C’est un grand joueur. C’est un guerrier. Dès qu’il perd le ballon il essaie tout de suite de le récupérer. Je suis son fan numéro 1 ! Il est complet et j’espère qu’il restera longtemps à l’OM. »

« Kondogbia est un joueur de très haut niveau »

« Kondogbia est un joueur de très haut niveau, sa carrière parle pour lui. Comme Rongier et Veretout. Le plus important à souligner c’est son humilité. C’est un exemple pour les plus jeunes. On a besoin de joueurs comme lui pour grandir », a ajouté son entraîneur.