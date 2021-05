Mercato OM : McCourt prêt à remettre 60M€ ?

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un mercato extrêmement mouvementé. De nombreux départs sont à prévoir et Pablo Longoria va devoir reconstruire en profondeur le groupe de Jorge Sampaoli. Frank McCourt pourrait remettre la main à la poche pour permettre à son président de renforcer l’équipe.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria travaille déjà sur les contours du prochain mercato estival. Un marché des transferts qui sera extrêmement mouvant du côté de l’OM. A en croire les informations du journaliste de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, Frank McCourt pourrait remettre la main à la poche de manière significative pour renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli.

des moyens supplémentaires pour recruter

« Une qualification en Europa League pourrait inciter Frank McCourt à remettre un peu plus d’argent. Marseille n’a pas perdu autant d’argent qu’on peut le croire. L’OM a amorti beaucoup d’argent liés aux transferts de Benedetto, Thauvin, ou Payet. Il y a aura peut être un déficit de 50M€ d’euros, c’est moins que les saisons précédentes. Marseille aura un peu plus d’argent pour anticiper des pistes comme Almada ou Adli, des jeunes joueurs à fort potentiel. L’OM a aussi des idées avec un bon président comme Pablo Longoria. Avec l’argent que va mettre Frank McCourt, cela va combler le déficit mais cela va aussi donner un peu de moyens supplémentaires pour recruter. On ne sait pas exactement combien mais on entendait il y a cales mois après le départ d’Eyraud des sommes autour de 60 millions d’euros. » Mohamed Bouhafsi – Source : RMC Sport