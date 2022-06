Mercato OM : Mertens bien trop gourmand ?

L’attaquant belge, Dries Mertens serait dans le viseur de l’OM depuis quelques semaines. Alors qu’il semblerait proche d’un accord avec Villarreal, un autre point semble compliquer le dossier : le salaire du joueur qui aurait déjà empêcher sa prolongation à Naples.

Si l’international belge avait tout d’une piste intéressante, entre expérience, technique et amitié avec Milik, le dossier s’avère des plus compliqués. En effet, le journal espagnol La Gazetta del Sud annonce un accord entre Mertens et le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, Villarreal. En plus de cela, le salaire que le joueur de 35 ans demanderait était jusqu’ici estimé à 4 millions par an mais serait en fait de 8 millions brut par an sans les commissions et les bonus. De quoi refroidir certains clubs dont l’OM toujours en attente de la DNCG qui doit rendre son verdict aujourd’hui.

Face à ses demandes faramineuses, le journal napolitain Il Mattino révèle même que De Laurentiis, le président du SSC Naples n’aurait même pas répondu au mail de l’avocat de l’attaquant phare du club.

« C’est quand même un excellent joueur »

Cette saison malgré ses 35 ans, Dries Mertens aura tout de même marqué 11 buts en 29 matchs de championnat. A 35 ans, il est sûrement à l’aube du dernier challenge de sa carrière. Petit par la taille mais grand par le talent (1m69), Dries Mertens a encore la côte mais pas à n’importe quel prix.

« C’est quand même un excellent joueur, il peut jouer aussi à plusieurs postes. Si on avait un budget salaire intéressant, je te dirais que c’est pas un joueur sur lequel tu peux cracher. Même si j’ai bien peur qu’à 35 ans, quoique quand on voit Payet ce qu’il est capable de faire à 35 ou 36 ans, s’il peut nous tirer une ou deux bonnes années au niveau auquel il est aujourd’hui. La seul chose qui me fait peur aujourd’hui c’est la ligue 1 et le gabarit, il est peu frêle, un peu léger pour la ligue 1, mais il peut faire mal aussi. » Byllel – Source : Football Club de Marseille 09/06/2022