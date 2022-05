Mercato OM: Milik aurait fait son choix pour la saison prochaine !

Entre les blessures, le manque d’efficacité sur certaines rencontres et les choix du coach quelques fois surprenants, Arkadiusz Milik vit une saison plutôt compliquée. Malgré cela, le buteur polonais se verrait bien rester à Marseille la saison prochaine, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions.

Depuis son arrivée à Marseille à l’hiver de la saison dernière, Arkadiusz Milik est considéré comme le grand attaquant qu’il manquait durant toutes ses années à l’Olympique de Marseille. Auteur d’une très belle fin de saison 2020-2021, le buteur polonais était blessé au début du nouvel exercice et a mis du temps à retrouver ses jambes. Depuis son arrivée, de nombreuses rumeurs de départ ont fait surface à son sujet mais le numéro 9 marseillais a toujours démenti, rappelant qu’il se sentait bien ici et qu’il était reconnaissant envers le club de lui avoir donné une chance. Avec les difficultés financières que connait le club, les rumeurs l’envoient un peu partout en Europe mais selon un média italien, Milik voudrait bel et bien rester à Marseille la saison prochaine.

Milik bien à Marseille ?

Selon les informations de Tutto Mercato Web, Arkadiusz Milik se sentirait bien à Marseille et souhaiterait rester dans le sud de la France la saison prochaine. Auteur de 20 buts en 34 rencontres cette saison, le Polonais voudrait disputer la Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. Comme lui, Pablo Longoria aimerait également voir le futur du numéro 9 olympien s’écrire sur la Canebière même si le média transalpin précise qu’une offre importante sera très difficile à refuser par le président marseillais… Logique au vu de l’état des finances du club qui étaient surveillées lors des derniers mercatos par les instances.

J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM

« Je pense que l’OM est un très bon club, bien organisé. C’est un club à très gros potentiel, il n’y a qu’à voir le stade toujours plein à craquer avec des fans passionnés. Tout ce qu’il nous manque, c’est des résultats sur le terrain. J’espère qu’on sera bientôt là où l’on veut être. Je m’attendais à trouver ce type de club avant de venir, Pablo m’avait très bien tout expliqué. Pour être honnête, je ne connaissais pas très bien le club ou la Ligue 1 avant de venir ici. Évidemment, je connaissais les joueurs majeurs, les grands attaquants et les trophées remportés par le club. J’ai tout de suite pensé du bien de Marseille, j’ai rapidement voulu venir pour montrer mes qualités et être un bon élément pour cette équipe. Marseille vise la Ligue des Champions et c’est un club qui devrait toujours jouer la Ligue des Champions. C’est notre objectif cette saison, je ne peux pas dire qu’on est proche d’y arriver parce que le classement est très serré. Mais c’est ce qu’on veut, c’est la meilleure compétition du monde et pour y participer, tu dois le mériter sur le terrain. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. » Arkadiusz Milik – Source : Onze Mondial (07/04/2022)