Ex-OM: Nouveau golazo pour Benedetto avec Boca Juniors !

Parti de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pipa Benedetto n’a pas réussi à s’imposer du côté de Elche en Espagne. Six mois plus tard, direction l’Argentine et Boca Juniors où l’ancien buteur marseillais renaît de ses cendres.

Dario Benedetto a laissé un souvenir mitigé aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le buteur argentin, arrivé pour 14 millions d’euros à l’été 2019, Pipa réalise une belle première saison en inscrivant 11 buts en Ligue 1 dans une saison stoppée prématurément par la crise du COVID. Des performances qui ont permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2013-2014. Cependant la saison suivante a été beaucoup plus compliquée à cause, notamment, d’une campagne européenne complètement ratée puisque l’OM n’est même pas parvenu à être reversé en Ligue Europa dans un groupe qui paraissait plutôt abordable sur le papier. Le buteur argentin aura inscrit 17 buts en 71 matchs sous la tunique bleue et blanche. Mais depuis cet hiver, Benedetto a retrouvé son Boca Juniors et par la même occasion son instinct de buteur. Il l’a encore prouvé hier soir avec un but venu d’ailleurs.

Benedetto en feu hier soir !

Hier soir, Boca Juniors accueillait Barracas Central pour un match de championnat. Pipa Benedetto, à nouveau titularisé, en a profité pour claquer un nouveau but magistral, à l’instinct, à la manière du Benedetto que l’on nous avait promis. Sur un mauvais dégagement du défenseur adverse, Pipa reprend le ballon dans les airs d’un splendide retourné qui file droit aux fonds des filets sans que le gardien de but ne puisse même agir. Doublé pour Benedetto dans ce match remporté 2-0 par Boca Juniors.

Benedetto met un but d'anthologie avec Boca cette nuit 🤯#teamOM pic.twitter.com/3qzraJas2s — Mo oM 🇱🇧🇸🇳 (@OMLBMO) May 1, 2022

Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche — Benedetto

« J’ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d’une manière ou d’une autre et j’ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m’a donné l’opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j’aime. Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d’où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j’ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j’aime ». Dario Benedetto – source : Onda Cero (18/01/2022)