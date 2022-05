Mercato OM : Négociations en cours autour de 15M€ pour un milieu de terrain ?

A moins d’un coup de théâtre retentissant, Boubacar Kamara va quitter l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria va ainsi devoir renforcer son milieu de terrain cet été. Des négociations auraient été entamées avec l’AS Roma pour le français Jordan Veretout.

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’active déjà pour le mercato estival. Le club marseillais va de toute évidence perdre un joueur très important, Boubacar Kamara. Ce dernier est annoncé avec insistance du côté de l’Atlético Madrid. Le néo international français arrive au terme de son contrat avec l’OM et ne devrait pas prolonger. Il partira donc libre et son club formateur ne touchera aucune indemnité de transfert.

Veretout dans le viseur de l’OM !

Selon les informations du site Calciomercato.com les dirigeants marseillais auraient entamé des négociations avec l’AS Roma pour recruter le milieu de terrain français Jordan Veretout (29 ans). L’Olympique de Marseille aurait même proposé la somme de 15 M€ pour réaliser ce transfert. Le média italien précise que le club de la louve aurait déjà refusé une offre de 8 M€ de la part de l’OM qui aurait donc augmenté son offre de manière significative… En cas de départ de Veretout, l’AS Roma penserait à un certain Maxime Lopez pour le remplacer.

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

De son côté Jorge l’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli a mis un sérieux coup de pression à ses dirigeants concernant le recrutement. En cas de qualification pour la Ligue des champions, il ne compte ainsi pas y faire de la figuration.

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l’objectif qu’on a devant nous. Est-ce qu’on’ veut la C1 pour de l’argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s’appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n’est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l’on veut. Si l’objectif est plus économique ça apporte une pression qui n’a pas lieu d’être, c’est ce qu’il s’est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L’équipe, l’entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)