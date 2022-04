Mercato OM: Un joli chèque rapporté par un joueur formé au club ?

Parti de l’Olympique de Marseille pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez pourrait rapporter un chèque conséquent à son club formateur. Auteur de deux belles saisons en Serie A, le milieu de terrain français a vu sa valeur marchande augmenter. Si son prix de vente n’était pas très élevé, le pourcentage à la revente est quant à lui bien important et intéressant pour les finances olympiennes.

Le prochain mercato estival sera l’occasion parfaite pour Pablo Longoria de renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille. Si l’OM devrait encaisser plusieurs dizaines de millions d’euros en fin de saison grâce au nouveau fonds d’investissement luxembourgeois de la LFP ainsi qu’à une probable qualification en coupe d’Europe, de nouvelles ventes sont attendues pour améliorer la situation financière du club. Si la vente de joueurs sera à coup sûr une solution envisagée par les dirigeants du club, un joueur formé au club pourrait rapporter un chèque important à l’OM.

A LIRE AUSSI: OM : Le regret de Mandanda

Sassuolo estime Maxime Lopez à 30M

A LIRE AUSSI: Payet contre le PAOK : plus qu’un chef d’œuvre, un moment inoubliable !

Lors de la vente de Maxime Lopez à Sassuolo, l’Olympique de Marseille a intégré un pourcentage sur la plus-value à la revente de 30%. Après ses deux très bonnes saisons en Serie A, la valeur du minot marseillais a considérablement augmenté. Selon l’administrateur délégué du club Giovanni Carnevali, le prix de l’ancien olympien serait de 30 millions d’euros. En cas de départ de Sassuolo, cela représenterait un chèque important pour les finances olympiennes.

A LIRE AUSSI: La provocation de Lucescu, le record européen et le but de Payet enflamme la toile… Les 3 infos OM de ce vendredi

« Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu’il est convaincu d’avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur de Sassuolo est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l’étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j’aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer. » Giovanni Carnevali – Source: La Gazzetta dello Sport