Mercato OM: Nouvelle rumeur, Longoria vise un jeune ailier belge ?

Toujours à l’affut des bonnes affaires sur le mercato, Pablo Longoria se pencherait actuellement sur un attaquant du RSC Anderlecht, Francis Amazu. En fin de contrat à la fin de la saison, le joueur de 22 ans représenterait une belle alternative à un poste où personne n’a su s’imposer.

La saison de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminée que les rumeurs mercato sont déjà au centre des interrogations. Si la place définitive en championnat devrait déterminer le type de transferts réalisés, il y a des certitudes sur des postes à renforcer quel que soit la position du club au soir de la 38ème journée. Parmi eux, il y a le poste d’ailier gauche où aucun joueur n’a su donner satisfaction au coach Jorge Sampaoli. Konrad de La Fuente a petit à petit perdu son niveau de début de saison et Luis Henrique a du se contenter des miettes cette saison sous le maillot olympien. C’est donc tout naturellement que Pablo Longoria recherche un joueur de qualité à ce poste pour donner satisfaction à son entraineur. Si la qualification ou non en LDC aura une incidence sur le recrutement, le président olympien s’est déjà activé pour trouver le joueur idéal.

Amazu, un pari sur l’avenir ?

Avec une possible marge de manoeuvre limitée sur cette période de mercato estival, Pablo Longoria devrait sauter sur les bonnes opportunités économiques et sportives. Et si on en croit le média Ghana Soccernet, l’attaquant, Francis Amazu serait sur les tablettes du club de Frank McCourt. L’ailier sort d’une saison brillante sous le maillot mauve avec 9 buts et 3 passes décisives. De quoi attirer l’œil de Longoria mais aussi d’autres clubs Français. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Anderlecht, Amazu pourrait quitter la Belgique cet été pour palier les difficultés financières de l’équipe entrainée par Vincent Kompany. Reste à savoir combien demanderont les mauves et blanc.

