OM: Courbis a trouvé le responsable en cas de non qualification en LDC !

Alors que l’OM semblait se diriger vers une fin de saison radieuse, les marseillais pourraient tout perdre lors de la dernière journée ce samedi. Après avoir perdu leur deuxième place, ils pourraient voir Rennes les déloger du podium en cas de contre performance à domicile contre Strasbourg. Un scénario catastrophe que Rolland Courbis imputerait à Jorge Sampaoli comme il l’a expliqué sur le plateau de RMC Sports.

Il y a encore quelques semaines, l’Olympique de Marseille était confortablement installé à la deuxième place du classement et possédait 6 points d’avance sur ses principaux concurrents, Rennes et Monaco. Aujourd’hui, après des contre performances contre Lyon et Rennes, les olympiens ont perdu leur deuxième place au profit des monégasques. Une bien mauvaise nouvelle pour les hommes de Jorge Sampaoli qui en cas de troisième place devront passer par un tour préliminaire qui s’annonce d’emblée difficile. Pire, les phocéens pourraient se faire éjecter du podium en cas de victoire rennaise à Lille et de défaite au Vélodrome contre Strasbourg.

Courbis craint une nouvelle défaite à domicile !

Si cette terrible possibilité est envisagée c’est parce qu’il y a certains motifs d’inquiétudes du côté marseillais avant d’affronter les alsaciens. Strasbourg réalise une saison pleine, 5ème du classement, les hommes de Julien Stéphan voudront jouer ce match à fond pour arracher une place européenne. Réputée pour être une équipe bien en place, les strasbourgeois ne faciliteront pas la vie aux marseillais au Vélodrome. Cependant, ce qui inquiète l’ancien coach marseillais au plus haut point ce sont les contre performances olympiennes au Vélodrome depuis le début de la saison. Si Marseille est la meilleure équipe de Ligue 1 Uber Eats à l’extérieur, elle est neuvième lorsqu’elle reçoit. Un constat qui fait peur à Rolland Courbis avant cette finale :

« Avant de parler d’échec, je parlerais dans tous les cas de figures de déception. Et pour ce qui est de l’échec j’attendrais le match de Strasbourg. Parce que si on m’explique que contre Strasbourg on va encore rajouter aux 25 points perdus au stade Vélodrome, un 26è ou un 28è, là sincèrement la patience a des limites pour tous les marseillais. On a la fierté que le stade Vélodrome nous apporte un plus en étant le 12ème homme. Là au lieu d’être le douzième hommes, on aurait l’impression qu’on est le joueur expulsé et qu’on joue à 10 au Vélodrome. » Rolland Courbis -Source: RMC Sports (18/05/2022)

Sampaoli responsable selon Courbis

Pire qu’une troisième place, les olympiens pourraient même être délogés du podium si Rennes s’impose à Lille et si Marseille s’incline contre le RC Strasbourg. Dans ce cas, l’OM serait quatrième et donc reversé en Europa League. Un terrible cas de figure qui existe et que craint l’ancien « minot » marseillais. Pour Courbis, le responsable de cet échec serait l’entraineur phocéen, Jorge Sampaoli :

« Sampaoli j'ai l'impression qu'il est arrivé en juillet, qu'on a fait un recrutement mais il a eu la possibilité en 4 mois de pouvoir voir ce qu'il faut recruter. De pouvoir voir avec quelqu'un de compétent comme Longoria, qui il faut prendre, qui est complémentaire avec qui, la qualité, la quantité (…) Après, il y a la gestion Milik, Lirola qui ne sait plus jouer au foot du jour au lendemain. Il y a quand même beaucoup de choses, la gestion des gardiens. Donc, pour moi attendons le match de Strasbourg, en espérant qu'en cas de victoire contre Strasbourg, l'OM termine second et là on aura la satisfaction d'une année bien remplie. L'OM déjà 3ème c'est compliqué, 4ème je ne préfère même pas en parler. » Rolland Courbis – Source: RMC Sports (18/05/2022)