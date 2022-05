Mercato OM: Pablo Longoria dans le viseur du leader de Serie A ?

A la présidence de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a impressionné, de part son travail, tous les suiveurs de football et de l’Olympique de Marseille. Son travail aurait d’ailleurs séduit les futurs investisseurs de l’AC Milan et ferait de Longoria une priorité.

Selon les informations du JDD, Pablo Longoria serait dans le viseur des futurs investisseurs de l’AC Milan. En effet, des milliardaires du Bahreïn devraient racheter les Rossoneri d’ici peu. Ces hommes d’affaires auraient placé le nom du président marseillais sur leur listes des priorités à en croire les informations du journal dominical. Pourtant Pablo Longoria a annoncé plusieurs fois que l’OM serait sa dernière grande aventure, même si un retour au scouting ne serait sans doute pas à exclure.

L’OM, ce sera ma dernière grande aventure – Pablo Longoria

Heureux depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria est toujours autant impressionné par la passion pour l’OM qui émane dans la ville chaque jour. Il se félicite d’avoir inculqué certaines valeurs de la Juventus de Turin au club phocéen. À long terme, son objectif est clair, il veut remettre l’OM au premier plan. Il n’a pas non plus caché que l’OM sera sa dernière grande aventure.

« J’ai emmené une valeur de la Juve ici à Marseille : la culture du travail. C’est la plus importante. C’est quelque chose difficile à expliquer mais que tu ressens immédiatement en arrivant dans ce club. (…) Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à l’après. Ici, il y a tout : une ville incroyable, des supporters au top et un club historique. Je veux rester longtemps ici pour gagner. Ce sera ma dernière, grande aventure. (…) J’exulte comme un fou sur chaque but ? Je vis avec passion cette aventure fantastique de l’OM. Quand on marque, j’évacue tout car je peux vous assurer qu’on travaille vraiment beaucoup (…) Je pense à l’OM 24h/24. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)