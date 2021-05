Mercato OM : Plus que quelques détails à régler pour l’avenir de Thauvin?

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin ne devrait pas prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille. Malgré l’optimisme de Pablo Longoria, l’ailier français devrait rejoindre André-Pierre Gignac aux Tigres !

Depuis le début de la saison, le feuilleton Florian Thauvin a animé l’actualité de l’Olympique de Marseille. Un temps intéressé par une prolongation, il visait ensuite l’Italie où l’AC Milan lui aurait fait une offre intéressante.

Le FC Séville aurait également contacté l’international français en vue d’un transfert libre dès cet été… Mais il semblerait que toutes ces opportunités se soient peu à peu refermées puisque l’attaquant de l’OM envisage une toute autre option, bien plus exotique que ces deux clubs européens.

THAUVIN VEUT REJOINDRE GIGNAC AU MEXIQUE POUR UN CONTRAT DE 4 ANS?

Cela fait plusieurs jours maintenant que l’avenir de Florian Thauvin est lié aux Tigres de Monterrey où évolue André-Pierre Gignac. Plusieurs médias mexicains affirment en effet que l’international français est en négociations avec le club. Un contrat de 4 ans avec un salaire de 5M€ par an lui aurait été proposé.

La presse locale affirme qu’il ne resterait que des détails dans cette transaction. Il y rejoindrait donc l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, qui est devenu une véritable légende vivante au Mexique. Actuellement, il est le meilleur buteur de l’histoire des Tigres avec 152 buts. Il y évolue depuis 2015 et a déjà joué 260 rencontres sous le maillot du club de Monterrey.

🔄Selon plusieurs sources locales, les négociations entre Florian Thauvin et les Tigres seraient très avancées. Il ne manquerait que quelques détails. L’affaire pourrait se conclure dans les prochains jours. Un contrat de 4 ans l’attend, assorti d’un salaire de 5M€/an. #TeamOM pic.twitter.com/MQq354FCYA — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 5, 2021

On discute et c’est un signe positif — LONGORIA

Toutes ces informations viennent contrarier les plans de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli qui espéraient convaincre Thauvin de rester. En conférence de presse il y a près d’une semaine, le président de l’Olympique de Marseille affirmait que les négociations avançaient et qu’il était optimiste.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)