Mercato OM : Plus que quelques détails pour Alexis Sanchez?

L’Olympique de Marseille serait tout proche d’obtenir un accord avec l’entourage d’Alexis Sanchez. Le Chilien avait d’autres options mais veut vraiment venir à l’OM.

L’Olympique de Marseille pourrait avoir rapidement un accord avec l’entourage d’Alexis Sanchez ! L’attaquant chilien a bien résilié son contrat avec l’Inter Milan et voudrait rejoindre Marseille. D’après César Luis Merlo, journaliste argentin, l’ancien joueur du FC Barcelone aurait reçu plusieurs offres après son départ du club italien.

Son agent négocie avec l’OM

L’ailier gauche a mis l’OM en tant que priorité, notamment pour évoluer en Ligue des Champions et être assuré d’avoir du temps de jeu. Son agent serait en négociations directe avec l’Olympique de Marseille afin d’obtenir un accord rapidement. Ce dimanche, les joueurs d’Igor Tudor joueront le premier match de la saison de Ligue 1 au Vélodrome face à Reims.

🚨Alexis Sánchez está en la etapa final de la negociación para su llegada al Olympique de Marsella.

*️⃣Si bien tenía varias ofertas tras su salida de Inter, decidió avanzar con el #OM y su representante ultima los detalles para que el 🇨🇱 tenga club cuanto antes. — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 6, 2022

Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille, l’arrivée d’Alexis Sanchez et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

« Veretout, est-ce qu’il est condamné? Je peux aussi faire des suppositions sur des choses… Naturellement dans la vie, il faut avoir des valeurs. Une rumeur, les réseaux sociaux… Est-ce que c’est moralement acceptable? Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)

