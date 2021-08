Mercato OM : Pol Lirola serait déjà en route pour Marseille !

C’est quasiment bouclé pour l’arrivée de Pol Lirola ! Absent du groupe pour le dernier match de la Fiorentina, l’Espagnol serait en partance pour rejoindre la France et donc l’Olympique de Marseille selon le journaliste Alfredo Pedulla.

Cela fait des mois que l’Olympique de Marseille attend le retour de Pol Lirola et cela pourrait être fait dans les prochains jours ! Depuis quelques semaines, le latéral droit n’a pas cessé de montrer son envie de porter les couleurs de l’OM la saison prochaine.

Prêté par la Fiorentina, il est retourné dans le club italien pour continuer sa préparation. Ce week-end, il n’a pas été retenu dans le groupe de la Viola pour la Coppa Italia face à Consenza Calcio (victoire 4-0 de la Fio’).

L’OM veut boucler le dossier dans les prochaines heures

Face à la demande du latéral droit de rejoindre l’Olympique de Marseille, la Fiorentina a fait traîner le dossier pour récupérer le plus d’argent possible dans ce dossier. 12 millions d’euros étaient proposés par les Marseillais avec des paiements en plusieurs fois. Selon plusieurs médias italiens, cette proposition n’était pas vraiment au goût des Italiens.

Selon les informations du journaliste Alfredo Pedullà, Pol Lirola a récemment pris l’avion afin de rejoindre la France en partance d’Italie. L’Olympique de Marseille serait déterminé à l’idée de boucler ce dossier dans les prochaines heures afin d’offrir à Jorge Sampaoli un joueur qui évolue à ce poste.

Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison — Longoria

Daniel Wass, aussi l’une des pistes de l’Olympique de Marseille au poste de latéral droit a joué ce week-end avec Valence à domicile. L’international danois aurait fait le tour du stade en saluant les supporters, comme pour leur faire ses adieux. Un indice sur l’accélération de ce dossier? En tout cas, Longoria s’en voulait de ne pas avoir offert de solution à Jorge Sampaoli à ce poste avant le début de la saison.

« On doit chercher à compléter l’effectif. Il y a encore des positions où nous ne sommes pas prêts. A titre individuel, je ne suis pas content de cette situation, de moi-même, et je prends mes responsabilités auprès du coach. Il est toujours mieux d’avoir l’effectif le plus complet avant de débuter la saison » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/08/21)