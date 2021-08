Mercato OM : « J’ai parlé avec Wass »

Le feuilleton Daniel Wass se poursuit. Après avoir vu ses deux offres refusées, l’OM ne lâcherait pas le Danois. Mais les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de surpayer un joueur de 32 ans dont le contrat se terminera en juin prochain

La presse espagnole fait une nouvelle fois le point sur la situation de Daniel Wass du côté de Valence. Hier, Las Provincias nous apprenait que Valence avait revu ses exigences à la baisse pour son joueur dont le contrat arrivera à son terme en juin 2022. Les dirigeants du club pourraient ainsi désormais se contenter d’une offre de 2 millions d’euros pour se séparer du Danois. De son côté, la Cadena COPE, indiquait que Daniel Wass ne serait désormais plus convaincu de quitter Valence cet été. Alors qu’il était prêt à tout pour partir, le Danois aurait été convaincu par son entraîneur Pepe Bordalas de rester.

Wass a un fort engagement avec Valence

Ce vendredi dans les colonnes du quotidien As, l’entraîneur de Valence fait le point sur ce dossier : « J’ai parlé avec Wass. Il a un fort engagement avec Valence. Il veut jouer, c’est un grand professionnel. Nous allons compter sur lui, car il est en forme », a-t-il ainsi expliqué. Selon le journal espagnol, le joueur continue de faire preuve d’une attitude très professionnelle, s’entraînant tout à fait normalement avec ses coéquipiers.

reste à savoir si l’Olympique de Marseille va revenir à la charge pour convaincre Valence avec une meilleur proposition. De son côté, Pablo Longoria avait récemment expliqué qu’il ne pouvait pas s’aligner sur le montant demandé par ses homologues espagnols.

« Pour Wass, on a beaucoup de respect pour ce joueur que j’ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu’on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n’a plus qu’un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)

